وزيرا الإسكان المصري والصيني يشهدان حفل انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، ويانغ يى، القنصل العام للصين بالإسكندرية، حفل انتهاء الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونى بالعلمين الجديدة، وذلك بحضور وين بينغ، مدير عام شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولى الشركة، ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة انكوم، واستشارى المشروع.

واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بتقديم الشكر لكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز الكبير على أرض مدينة العلمين الجديدة (الزملاء من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العلمين الجديدة - شركة انكوم - استشارى المشروع - شركة "CSCEC")، فهم شركاء النجاح، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه فى مدينة العلمين يعد إنجازًا كبيرًا يضاف لرصيد إنجازات الدولة المصرية.

المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية

وأكد وزير الإسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدم الدعم الكامل لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بمدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، موضحًا أنه يجرى تنمية تلك المدن فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، والذى تبناه فخامة الرئيس، وتم تحويله لحقيقة على أرض الواقع.

وأعرب المهندس شريف الشربينى، عن تطلع الدولة المصرية للمزيد من التعاون مع شركة CSCEC الصينية، لمواصلة تحقيق النجاحات المشتركة، فى إطار العلاقات القوية والمتينة بين مصر والصين، كما دعا وزير الإسكان الصينى ومسئولى شركة CSCEC الصينية، للمشاركة بقوة فى المنتدى الحضرى العالمى، لإبراز حجم الإنجاز الكبير الذى تم تحقيقه بالتعاون المشترك بين الجانبين.