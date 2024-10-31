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الأعلى للآثار: معرض رمسيس وذهب الفراعنة بألمانيا استقبل 113 ألف زائر

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للآثار
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ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اجتماع المجلس الأعلى للآثار

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، ومقدمًا التهنئة للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، على توليهما مهام منصبهما الجديدين، ومتمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهما، ومعربًا عن ثقته في قدرتهما على استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت بالهيئتين خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار خلال الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي 2024-2025.

الاكتشافات الأثرية الجديدة

وقام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، بإحاطة أعضاء المجلس بما تم من إنجازه من أعمال بالقطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار على مدار شهر أكتوبر، حيث تم الكشف عن العديد من اللقى بعدد من المواقع الأثرية من خلال أعمال الحفائر التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية والمشتركة، فضلا مشروعات الصيانة والترميم لعدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية من بينها أعمال الصيانة الدورية لهرم ميدوم ومقبرة قن آمون بتل المسخوطة،  والانتهاء من ترميم النصف العلوي من مئذنة مسجد السيد أحمد البدوي بطنطا، وأعمال تركيب الفسيفساء ببهو الدور الأرضي لقصر الزعفران بجامعة عين شمس، وتنظيف الزخارف الخارجية بواجهة سبيل أم عباس بحي الخليفة.

المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة

كما أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى ما حققته المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة والمقامة حاليًا في ألمانيا والصين، حيث استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمدينة كولون بألمانيا 113 ألف زائر، كما استقبل معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمدينة شنغهاي بالصين ما يقرب من 724 ألف زائر.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على عدد من القرارات من بينها منح العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50 % على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فعاليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولي فقط.

 

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