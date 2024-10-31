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أخبار مصر

بمشاركة ٧٠٠ دراجة، القاهرة تنظم ماراثون لمراكز الشباب غدا

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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يشهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح غدٍ الجمعة ماراثون القاهرة الرياضي للدراجات، والذي تنظمه محافظة القاهرة فى إطار فعاليات أسبوع القاهرة الحضري ضمن استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي فى ٤ نوفمبر المقبل.

مدبولي يُتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة النسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي

محافظ القاهرة: تفاعل دولى ومحلى مع المنتدى الحضرى العالمى

وسيشارك فى الماراثون أكثر من ٧٠٠ دراجة من مراكز الشباب، وما يقارب ٥٠ من السفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة.

يبدأ الماراثون من أمام ديوان عام محافظة القاهرة، مرورًا بمنطقة القاهرة الخديوية بشوارع محمد فريد، وطلعت حرب، وقصر النيل، وميدان التحرير وينتهى بحديقة الحرية بالأوبرا.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعضاء السلك الدبلوماسي اشرف صبحي وزير الشباب المنتدى الحضرى العالمى

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