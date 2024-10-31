الدوري الممتاز، علي لطفي يحصد جائزة رجل مباراة الجونة وزد

حصد علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي جائزة رجل مباراة فريقه أمام الجونة، والتي أقيمت على استاد خالد بشارة، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وأضاع بلال السيد ضربة جزاء لفريق الجونة في الدقيقة 13 بعدما تصدى لها ببراعة علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي.

وفي الشوط الثاني سيطر فريق زد على الكرة في معظم الأوقات، ولكن في النهاية فشل الفريقان في هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل منهما أول نقطة في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025.

تشكيل زد أمام الجونة

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم، محمد إسماعيل، مصطفى العش، علي جمال.

خط الوسط: عمار حمدي، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، شادي حسين، مصطفى زيكو.

تشكيل الجونة ضد زد

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا، أحمد العش، أحمد عبدالرسول، أحمد مجدي كهربا.

خط الوسط: عبدالجواد تعلب، رضا صلاح، بلال السيد.

خط الهجوم: سيف شيكا، مازن ياسر، أرنو راندريانانتيناينا.

وفي الجولة الثانية من الدوري المصري، يستضيف فريق زد إف سي نظيره النادي الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز، بينما يخرج فريق الجونة ضيفًا على النادي المصري البورسعيدي.