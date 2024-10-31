الخميس 31 أكتوبر 2024
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تداول 39 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة. 

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20991 طن تشمل: 1070 طن ملح معبأ و3000 طن علف بنجر و2200 طن يوريا و403 طن كلينكر و1893 طن سماد و1600 طن فلوسبار و2775 طن أسمنت معبأ و8050 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51965 طن تشمل: 8015 طن حديد و2463 طن بازلاء و259 طن حمص و1613 طن عدس و15932 طن فول صويا و11195 طن ذرة و2500 طن سكر و9875 طن قمح و113 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1046 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 662 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4554 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135509 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120342 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2690 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية وشحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4700 حركة.

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