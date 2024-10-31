الخميس 31 أكتوبر 2024
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تنفيذ 41 حالة تعد في حملة إزالات مكبرة بقري قنا

،تنفيذ 41 حالة تعد
،تنفيذ 41 حالة تعد في حملة إزالات مكبرة بقري قنا

نفذ شاذلي البرنس نائب رئيس مدينة قنا، ورمضان سالم سكرتير القرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية  ٤١ حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٢ فدان و١٥٢٨٠متر عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

 

منع انتشار العشوائيات بقنا

 

وأوضح نائب رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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