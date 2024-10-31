إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في قنا

قامت الوحدة المحلية قرية القناوية التابعة لمركز ومدينة قنا، برئاسة البدرى عبدالغني بتنفيذ 4 حالات إزالة فورية لحالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة بمساحة 8 قيراريط عبارة أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

التعدي على أراضي أملاك الدولة

وأوضح رئيس المركز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ الإزالات الفورية، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك دولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.