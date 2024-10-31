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رياضة

نتائج مباريات اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب، أُقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”. 

وشهد اليوم الخميس إقامة 5 لقاءات في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة، والتي انطلقت جميعها بنفس التوقيت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.  

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

الشرقية ضد 6 أكتوبر 3-2 

النصر ضد الشمس  1-0   

المريخ ضد مستقبل وطن  0-0  

نجمة سيناء ضد بورفؤاد  0-1   

جنوب سيناء ضد العبور  0-2   

 

وعلى صعيد متصل أقيمت منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الـ 4 في دوري القسم الثاني ب يوم الأحد الماضي، وشهد إقامة 5 لقاءات جاءت نتائجها كالتالي: 

بنها ضد تيم إف سي  1-2 

النجوم ضد  دياموند 2-0 

جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1

 الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1 

الإنتاج الحربي ( باي ) 

مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1.

 

نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر  ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2 

العبور ضد المريخ  3ـ1 

الشمس ضد نجمة سيناء  2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1 

المجموعة الرابعة 

تيم إف سي ضد دياموند  1ـ1 

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي  1ـ1 

بنها ضد إيسترن كومباني  0 ـ 0 

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة  0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر  ضد النصر 0ـ2 

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0  

 

المجموعة الرابعة 

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي  1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين ( باي ) 

 الو ايجيبت ضد دياموند 0-1 

 تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0   

 

 نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

 

المجموعة الثالثة 

مستقبل وطن ضد النصر0-0  

بورفؤاد ضد الشرقية  3-2 

العبور ضد نجمة سيناء 2-1 

الشمس ضد جنوب سيناء 0-0

6 أكتوبر ضد المريخ  1-1

 

المجموعة الرابعة 

بنها ضد دياموند  2-1 

النجوم ضد  اتحاد الشرطة 3-1 

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0

 الو ايجيبت تيم إف سي 1-2 

الإنتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2

مصر للتأمين ( باي )

نظام وشروط دوري القسم الرابع موسم 2024-2025

نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب"

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