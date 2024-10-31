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رياضة

استعدادًا للجونة، المصري يفوز على الأميرية برباعية نظيفة وديا

المصري، فيتو
المصري، فيتو

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي على نظيره فريق  الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة  - بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما ميدو جابر والسنغالي بابا بادجي في الدقيقتين التاسعة والثانية عشر، وفي الشوط الثاني يضيف ليستويل أمانكونا الهدف الثالث للنسور في الدقيقة الثانية والعشرين،  قبل أن يختتم كريم بامبو أهداف اللقاء باحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والأربعين لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف للاشئ.

مثل المصري في  الشوط الأول: محمود حمدي لحراسة المرمى، ليستويل أمانكونا، محمد هاشم،  أمادو با،  حسن علي لخط الظهر، يوسف الجوهري، حسين فيصل  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي ميدو جابر، كريم بامبو، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

وشهد اللقاء الدفع بالثلاثي حمادة هلال وسمير فكري وأحمد فؤاد بدلا من محمد هاشم وميدو جابر وبابا بادجي.

موعد مباراه المصري والجونة

جاء ذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في التاسع من نوفمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

المصري وطلائع الجبش

 
وكان المصري قد نجح في تحقيق الفوز بمباراته في الجولة الأولى من الدوري وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

 

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المصري البورسعيدي الأميرية موعد مباراة المصري والجونة

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