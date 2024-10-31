الخميس 31 أكتوبر 2024
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الحكومة الأردنية ترفع سعر البنزين

البنزين، فيتو
البنزين، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، أن لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت رفع سعر البنزين 90 بمقدار (5) فلسات/لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار (15) فلسًا/لتر، وسعر الديزل بمقدار (20) فلسًا/لتر.

ارتفاع أسعار البنزين في الأردن 

ووفقا للأسعار الجديدة للشهر المقبل أصبح سعر البنزين أوكتان 90 (865) فلسًا/لتر بدلًا من (860) فلسًا /لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1110) فلسات/لتر بدلًا من (1095) فلسًا/لتر، وسعر بيع الديزل ليصبح (675) فلسًا/لتر بدلًا من (655) فلسًا/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلسًا/ لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

 لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية

وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية، اليوم الخميس، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليًا للفترة من (1-30 تشرين ثاني المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعًا على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر تشرين أول الحالي.

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