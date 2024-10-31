أحمد سليمان يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد

عقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، جلسة مع لاعبي الفريق بحضور البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص عضو المجلس على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز في بداية مشوار الفريق بالدوري أمام البنك الأهلي، وشدد على ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين والجهاز الفني.

الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز

وفي سياق متصل، حرص حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي على التواجد في مران اليوم لمؤازرة الفريق قبل مواجهة البنك الأهلي.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب مران اليوم، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء غدا الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.