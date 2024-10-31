الخميس 31 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

وضع لوجو Sony music على أغاني عمرو دياب بعد تعاقدهما معا (فيديو)

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

بدأت شركة سوني الرقمية وضع اللوجو الخاص بها على أغاني  عمرو دياب، بعد التعاقد بين الطرفين بعد انتهاء عقد الهضبة مع أنغامي، ومن المفترض أن يتم الإعلان التعاقد بينهما رسميا قريبا.

عمرو دياب يتعاقد مع سوني 

وكشفت القناة الرسمية لـ عمرو دياب عبر موقع يوتيوب عن وضع اللوجو الخاص لشركة سوني على أغنية يتعلموا، قبل إعادة تنزيل الأغنية من جديد عبر يوتيوب، تمهيدا لوضع اللوجو علي باقي الاغاني تمهيدا لطرحهما بشكل رسمي قريبا.

 وكشفت مصادر لـفيتو، تفاصيل جديدة حول تعاقد عمرو دياب مع شركة أخرى عالمية بعد انتهاء عقده مع أنغامي.

وقالت المصادر: “إن شركة سوني تسلمت جميع حسابات عمرو دياب، تمهيدًا لإعادة إدارتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جديد”.

وتابعت المصادر: أنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي بين عمرو دياب شركة وسوني الرقمية وعن عدة أعمال جديدة، مضيفة: إلى أن من المقرر أن تتم إعادة طرح أغاني عمرو دياب عبر يوتيوب خلال الأيام المقبلة من جديد وعلى منصات الموسيقى.

أغاني عمرو دياب 

ويترقب الجمهور، إعادة طرح أغاني الهضبة عمرو دياب على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع أنغامي  وحذف أغانيه من المنصة، باستثناء ألبوم مكانك باعتباره الألبوم الحصري.

 

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