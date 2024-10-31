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رياضة

الدوري الممتاز، التشكيل الرسمي لمباراة الجونة ضد زد

فريق زد، فيتو
فريق زد، فيتو

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد وعلاء عبد العال مدرب فريق الجونة عن التشكيل الرسمي للمباراة التي تقام على استاد خالد بشارة، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام الجونة

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم، محمد إسماعيل، مصطفى العش، علي جمال.

خط الوسط: عماد حمدي، أحمد إبراهيم الصغيري، ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، شادي حسين، مصطفى زيكو.

تشكيل الجونة ضد زد

حراسة المرمى: محمد علاء 

خط الدفاع: أليو جاتا، أحمد العش، أحمد عبدالرسول، أحمد مجدي كهربا.

خط الوسط: عبدالجواد تعلب، رضا صلاح، بلال السيد.

خط الهجوم: سيف شيكا، مازن ياسر، أرنو راندريانانتيناينا.

 

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الجونة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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