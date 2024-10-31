وكيل التعليم بقنا يتفقد المدارس الفندقية (صور)
تفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، والدكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفني ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، مدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بقنا المدارس الفندقية.
تخفيف العبء عن المواطنين
وأكد عنتر أهمية الاستفادة من كافة الأدوات والمعدات لتصنيع منتجات تخدم المجتمع المحيط وتسهم في تخفيف العبء عن المواطنين عبر منافذ بيع المنتجات بالمدرسة وكذا تسهم في تحقيق دخل إضافي للطلاب والمعلمين وفق الضوابط والقواعد المنظمة لبرنامج رأس المال بمدارس التعليم الفني.
ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بتطبيق منظومة رأس المال بمدارس التعليم الفني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.