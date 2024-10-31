وكيل التعليم بقنا يتفقد المدارس الفندقية (صور)

تفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، والدكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفني ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، مدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بقنا المدارس الفندقية.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأكد عنتر أهمية الاستفادة من كافة الأدوات والمعدات لتصنيع منتجات تخدم المجتمع المحيط وتسهم في تخفيف العبء عن المواطنين عبر منافذ بيع المنتجات بالمدرسة وكذا تسهم في تحقيق دخل إضافي للطلاب والمعلمين وفق الضوابط والقواعد المنظمة لبرنامج رأس المال بمدارس التعليم الفني.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بتطبيق منظومة رأس المال بمدارس التعليم الفني.