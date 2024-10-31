بعد حصوله على الكرة الذهبية، ريال مدريد يسعى لضم رودري
كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد وضع الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، على طاولة مفاوضاته لضمه في الموسم المقبل.
وكان رودري قد اقتنص جائزة الكرة الذهبية على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل أيام قليلة.
وقالت صحيفة "ريليفو" أن هناك أزمة في ريال مدريد تخص الفرنسي تشواميني، موضحة أن "اللاعب بدا يفقد الدعم شيئًا فشيئًا؛ إذ تشير الأجواء في النادي، إلى وجود أسباب قوية تجعل النادي يفقد الثقة في اللاعب الفرنسي في عدة مستويات؛ إذ بدأت منذ فترة تتبلور صورة جديدة يظهر فيها تشواميني كخيار ثانوي بتشكيلة الفريق".
وأوضحت أن اسم رودري بدأ يتردد في أروقة ريال مدريد، اللاعب أصبح بالفعل على رادار النادي، رغم أن إصابة ركبته قد خفضت التوقعات، والمسؤولون والفنيون أيضًا معجبون بلاعب وسط مانشستر سيتي الذي ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في 2026، ويعتبرونه الحل للمشاكل التي تبدو واضحة اليوم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.