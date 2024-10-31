بعد حصوله على الكرة الذهبية، ريال مدريد يسعى لضم رودري

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد وضع الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، على طاولة مفاوضاته لضمه في الموسم المقبل.

وكان رودري قد اقتنص جائزة الكرة الذهبية على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل أيام قليلة.

وقالت صحيفة "ريليفو" أن هناك أزمة في ريال مدريد تخص الفرنسي تشواميني، موضحة أن "اللاعب بدا يفقد الدعم شيئًا فشيئًا؛ إذ تشير الأجواء في النادي، إلى وجود أسباب قوية تجعل النادي يفقد الثقة في اللاعب الفرنسي في عدة مستويات؛ إذ بدأت منذ فترة تتبلور صورة جديدة يظهر فيها تشواميني كخيار ثانوي بتشكيلة الفريق".

وأوضحت أن اسم رودري بدأ يتردد في أروقة ريال مدريد، اللاعب أصبح بالفعل على رادار النادي، رغم أن إصابة ركبته قد خفضت التوقعات، والمسؤولون والفنيون أيضًا معجبون بلاعب وسط مانشستر سيتي الذي ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في 2026، ويعتبرونه الحل للمشاكل التي تبدو واضحة اليوم.