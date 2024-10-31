الخميس 31 أكتوبر 2024
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وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بإقليم الساحل الشمالى الغربى

شريف الشربيني خلال
شريف الشربيني خلال المتابعة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا ظهر اليوم الخميس، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وتابع وزير الإسكان، موقف أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، وتشمل (البنية التحتية - بوابات ومداخل مارينا - توسعة طريق الخدمة والطرق الرئيسية الداخلية - تنسيق الموقع - غيرها)، وكذا موقف تنفيذ مشروع مارينا 8 باى لاك، ومشروع بحيرة نيو مارينا، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وعدم التهاون مع أى تأخير أو تقصير.


واستعرض الوزير، نتائج عمل اللجنة المختصة بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، طبقًا للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقًا للمخطط، وبجداول زمنية محددة.


كما تابع المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقًا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.


واستعرض الوزير أيضًا موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فدانًا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.

 

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