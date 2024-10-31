خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق دار مصر

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن حالات إلغاء تخصيص شقق دار مصر بالطرح الجديد للشقق الجاهزة للتسليم، والتي تطرحها الوزارة فى عدد من المدن الجديدة.

وكراسات الشروط متاحة على موقع "مسكن - محور الوحدات" على الرابط من هنا.

حالات إلغاء تخصيص شقق دار مصر

(١) الشروط البنائية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

(2) حالات إلغاء التخصيص

في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

-بناء على طلب المخصص له الوحدة.

-عدم استكمال سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

-عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

أسعار شقق دار مصر

-حدائق أكتوبر 11250 جنيها سعر المتر

-العاشر من رمضان 10200 جنيه سعر المتر

-السادات 8500 جنيه للمتر