الخميس 31 أكتوبر 2024
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سياسة

الأنبا ديسقورس يترأس احتفالات عيد القديس يحنس القصير

القديس يحنس القصير
القديس يحنس القصير

يحتفل دير السيدة العذراء والقديس الأنبا يحنس "القصير" للأقباط الأرثوذكس، بوادي النطرون، بعيد القديس شفيع الدير، والذي يأتي متزامنا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وصلى الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس يحنس صلوات عشية العيد بمشاركة مجمع رهبان الدير.

فيما تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس يوحنا القصير.

سنة 125 للشهداء ( 409م ) تنيَّح القديس العظيم أنبا يحنس القصير، وُلِدَ سنة 339 بمدينة طيبة ( طيبة هي مدينة الأقصر حاليًا)، من أبوين تقيين يخافان الله، ولم يكونا غنيين بأموال هذا العالم، فلما بلغ الثامنة عشرة، حركته نعمة الله أن يمضى إلى برية شيهيت مشتاقًا إلى حياة الرهبانية.

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