الخميس 31 أكتوبر 2024
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رياضة

الأيام ستظهر الحقائق، عماد فاروق يعتذر عن عدم قبول مهمة المعد النفسي للأهلي

الخبير النفسي عماد
الخبير النفسي عماد فاروق

اعتذر الخبير النفسي عماد فاروق، عن تولي مهمة المعد النفسي للنادي الأهلي، حيث إنه كان من المقرر استلام مهمته خلال الأيام القادمة.

وكتب فاروق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "اعتذر عن قبول المهمة مع النادي الأهلي والأيام ستظهر الحقائق".

 

وفجر مصدر مقرب من التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بعد تصريحات محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، الأخيرة الخاصة بمستقبل اللاعب. 

وقال المصدر: معلول أبلغ المقربين منه أن تعامله الوحيد داخل النادي الأهلي سيكون مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة فقط. 

وأوضح أن معلول ينتظر عودته إلى التدريبات الجماعية وبعدها سيطلب عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل حسم مستقبله. 

 

وأكدت مصادر داخل الجهاز الفني للأهلي أن محمود كهربا لاعب الفريق سيشارك في جزء من مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري بعد غد، حيث ينوي كولر الدفع باللاعب في المباراة وإعادته للحسابات من جديد. 

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن يوسف أيمن مدافع الفريق سيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري بعد غد عقب انتهاء اللاعب من تنفيذ بروتوكول العلاج عقب إصابته بارتجاج خفيف في المخ، حيث سيتواجد اللاعب في قائمة الفريق. 

واقترب أشرف داري مدافع الأهلي من قيادة دفاع الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز المرتقبة بعد غد السبت حيث ينوي كولر الاستعانة باللاعب المغربي أساسيا في المباراة. 

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا فنيًّا شاملًا عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الفريقين المقرر لها السبت المقبل في ضربة البداية للموسم الجديد للفريقين. 

يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار البرنامج التدريبي المحدد لهم استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري السبت القادم 

يستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت أمس الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

 

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