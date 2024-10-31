الخميس 31 أكتوبر 2024
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وكيل تعليم دمياط تتابع سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدارس

وكيل مديرية التعليم
وكيل مديرية التعليم بدمياط، بمتابعة العملية التعليمية

قامت الدكتورة "رباب زيدان" وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، بمتابعة العملية التعليمية بإدارة كفر سعد التعليمية، وتوجهت إلى مدرسة الشهيد ناجي جودة المطورة، حيث قامت بمتابعة عدد من فصول المدرسة، واطمأنت إلى انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة.

ووجهت "وكيل المديرية" بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدرسة، كما وجه بزيادة عدد الكتب بمكتبة المدرسة، وبتفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة لجذب الطلاب، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والتأكيد على توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب قبل الفسحة المدرسية، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، ومواعيد إذاعتها.

وأثنت على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط المدرسة، وانتظامها، ونظافتها، مشيرة إلى المستوى التحصيلي الجيد للطلاب داخل الفصول.

"وكيل المديرية" بدمياط تتابع سير العملية التعليمية 

وتوجهت "وكيل المديرية" إلى مدرسة الشهيد طلعت سعد الشرباصي الثانوية المشتركة بالوسطاني، حيث قامت بمتابعة عدد من الفصول خلال أداء الطالبات الاختبارات الشهرية، واطمأنت إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي مشكلات تقنية تعوق سير الامتحانات.

ووجهت "زيدان" بضرورة الإعلان المحاضرات ومجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والاستعانة بالمعلمين المتميزين في جميع المواد الدراسية، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، ومواعيد إذاعتها، وأثنت على انضباط المدرسة، وانتظامها ونظافتها، وحسن سير العملية التعليمية بها، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

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