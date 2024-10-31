الخميس 31 أكتوبر 2024
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حوادث

تفاصيل التحقيق في اتهام نجل إعلامي رياضي شهير بالتعدي على شاب

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

 تباشر نيابة الشيخ زايد التحقيق في اتهام نجل إعلامي رياضي شهير بالتعدي بالضرب على شاب عقب مشاجرة بينهما أثناء سهرة بملهى ليلي "بار" بمدينة الشيخ زايد.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

ابن الإعلامي تعدى بالضرب على الفنان الصاعد

 كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد إلى أن المجني عليه يدعى ع. ر. فنان صاعد، حدثت بين وبين نجل الاعلامي ي. م. ع. مشادة كلامية قام على إثرها ابن الإعلامي بالتعدي بالضرب على الفنان الصاعد وإحداث إصابته. 

وكشف التقرير الطبي المرفق في محضر الشرطة أن الفنان الصاعد مصاب بكدمة بجوار العين اليسرى وكدمة بالفم وكدمة أسفل الظهر. 

 

استدعاء نجل الرياضي لسماع أقواله

 ومن المفترض أن يتم استدعاء نجل الرياضي لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة له، ومواجهته بأقوال مقدم البلاغ.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن شابا حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد يتهم فيه ابن إعلامي شهير مقدم برامج رياضية بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بعدة إصابات.


 وأضافت التحريات أن الشاب أفاد في بلاغه أنه أثناء سهره في ملهى ليلي "بار" شهير بمدينة الشيخ زايد حدثت بين وبين ابن الإعلامي مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب عليه محدثا ما به من إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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نيابة الشيخ زايد اتهام نجل إعلامي رياضي الشيخ زايد ملهى ليلي بار بمدينة الشيخ زايد

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