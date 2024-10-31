محافظ الأقصر يلتقي بأهالي الزينية للاستماع إلى مشاكلهم (صور)

حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على لقاء أهالي مركز ومدينة الزينية للاستماع إلى مشاكلهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك عقب افتتاح محطة رفع الزينية بحري ضمن المشروع المتكامل لخدمة قرى مركز ومدينة الزينية، اليوم الخميس.

مشاكل مواطني الزينية

وتضمنت طلبات المواطنين، استكمال منظومة الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية، حيث أكد محافظ الأقصر أنه سيتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية بالكامل في نهاية شهر يونيو 2025، وعقب ذلك سيتم فورا البدء في أعمال توصيل المرافق ورصف الطرق، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإدراج باقي النجوع التابعة لمركز الزينية في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024/2025.



وشدد المحافظ على الالتزام بالجدول الزمني المعلن للمواطنين للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية.

وطالب المواطنون بتشغيل الوحدة الصحية بقرية الصعايدة، ودخول كافة الوحدات الصحية بالمركز تحت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص أرض لإقامة مدرسة ثانوية زراعية بدلا من ذهاب أبنائهم لمسافات بعيدة عن مدينة الزينية، وطالبوا أيضًا بتخصيص أرض لإقامة مجمع خدمات للمواطنين.



كما تضمنت الطلبات توفير نقاط أمنية ودوريات شرطية بمدخل مركز الزينية، وتبطين الترعة الواقعة على جانبي السكك الحديدية، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادي بالزينية بحري، وارتفاع المياه الجوفية في بعض المناطق.

تشغيل عدد من محطات مشروع الصرف الصحي بالزينية بعد توقف 10 سنوات

وفي ختام اللقاء، وجه المواطنين شكرهم لمحافظ الأقصر على الالتزام بالمواعيد وبدء تشغيل عدد من محطات مشروع الصرف الصحي بالزينية بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

حضر اللقاء كل من: الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز الزينية، والمهندس عبد الله بكري المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.