إسرائيل تهدم مكتبا لأونروا بطولكرم بعد حظرها الإثنين الماضي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

مخيم نور شمس يضم مدرستين تابعتين للأونروا

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش قوله: إن "جرافات الاحتلال هدمت مكتب الأونروا الكائن وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية".

وأوضح الشاويش أن مخيم نور شمس يضم مدرستين تابعتين للأونروا، واحدة للإناث وأخرى للذكور، وتقدم كلتاهما خدمات تعليمية لما مجموعه 1536 بحسب بيانات العام الدراسي 2022-2023.

وأشار إلى أن المخيم يحتوي أيضا على مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الرضع والأطفال، والتطعيمات والفحوصات الطبية، وعيادة أسنان، وكلها يديرها مكتب "الأونروا".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر يوم الإثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا بحظر نشاط وكالة الأونروا، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع.

مجلس الأمن الدولي قلق إزاء حظر أنشطة الأونروا

وأمس الأربعاء، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء حظر أنشطة "الأونروا"، ودعا إسرائيل إلى "احترام التزاماتها الدولية".

وقال مجلس الأمن الأربعاء إنه "يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل" عمليات الأونروا وتفويضها، وذلك بعدما أقرت إسرائيل قانونا يحظر عمليات الوكالة.

وعبر المجلس في بيان تبناه بالإجماع عن قلقه البالغ من التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين.

وطالب مجلس الأمن في بيان كل الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.