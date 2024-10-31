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اقتصاد

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، ترصد “فيتو” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

 

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 

شهد  سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا غير مسبوق أمام الجنيه المصرى بنحو 29 قرشا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس  31 أكتوبر 2024، ليسجل نحو 49 جنيها ببعض البنوك المصرية لأول مرة منذ منتصف تعاملات أغسطس الماضي، وترصد  “فيتو” على مدار الساعة سعر الدولار فى البنوك المصرية والتى جاءت كالتالى: 

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.71 جنيه للشراء و48.81 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.88  جنيه للشراء و48.98  جنيه للبيع.

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بنك مصر - فيتو 
بنك مصر، فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 48.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.

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البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى، فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 48.89  جنيهًا للشراء و48.99 جنيهًا للبيع.

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البنك التجارى - فيتو 
البنك التجاري، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.89 جنيهًا للشراء و48.99  جنيهًا للبيع.

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بنك قطر - فيتو 
بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية  حوالي 48.90 جنيه للشراء و49 جنيه للبيع.

 

بنك الاسكندرية - فيتو 
بنك الإسكندرية، فيتو 

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