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السيطرة على حريق محدود نشب بمخزن في جامعة المنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق شب في جامعة المنيا

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق محدود شب بمقاعد وأثاث بمخزن خلف مبنى الصالة المغطاة بالجامعة دون أية إصابات بين الطلاب والعاملين بالجامعة.

 

حريق في جامعة المنيا 

 وعلى الفور تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا موقع الحريق برفقة الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

السيطرة على حريق شب داخل جامعة المنيا 

 وأكد أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده من خلال سيارات الدفاع المدني ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بين الطلاب والعاملين بالجامعة وجاري حصر التلفيات.

 

وأصدر رئيس الجامعة قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق.

 

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