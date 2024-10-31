رياضة البحيرة تواصل فعاليات مبادرة "الأسرة المصرية نواة المجتمع" بمراكز الشباب (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة إدارة البرامج الثقافية والتطوعية مبادرة الأسرة المصرية نواة المجتمع والتي تستهدف العديد من المحاور بعدد من مراكز الشباب بالمحافظة وأقيمت اليوم بمركز شباب كفر عزاز بإدارة شباب أبو حمص إحدى قرى حياة كريمة.



رياضة البحيرة تواصل فعاليات مبادرة الأسرة المصرية نواة المجتمع بمراكز الشباب، فيتو

رياضة البحيرة تواصل فعاليات مبادرة الأسرة المصرية نواة المجتمع بمراكز الشباب، فيتو

رياضة البحيرة تواصل فعاليات مبادرة الأسرة المصرية نواة المجتمع بمراكز الشباب، فيتو

وتهدف هذه الفعاليات الثقافية إلى تعزيز الوعي الثقافي بين الأسر، وتعزيز القيم والأخلاق الحسنة في المجتمع كما تساهم في تعزيز روح المشاركة المجتمعية بين الأسر تعتبر مثل هذه الأنشطة المنظمة من قبل مديرية الشباب والرياضة فرصة للأسر للإستفادة من وقتهم بشكل إيجابي، وتوفير بيئة ثقافية مناسبة لهم ويعكس تنظيم هذه الأنشطة التزام المديرية المحلية بتعزيز الثقافة والتطوع في المجتمع، وتعزز الروابط الإجتماعية والتعاون بين الجميع.

رياضة البحيرة تواصل فعاليات مبادرة الأسرة المصرية نواة المجتمع بمراكز الشباب، فيتو

رياضة البحيرة تواصل فعاليات مبادرة الأسرة المصرية نواة المجتمع بمراكز الشباب، فيتو