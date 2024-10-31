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مكتبة مصر العامة تنظم محاضرة لريادة الأعمال ضمن مبادرة بداية بالبحيرة

محاضرة بمكتبة مصر
محاضرة بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو

أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور محاضرة في ريادة الأعمال تحت عنوان “طور مهاراتك”، وذلك بمبنى المؤتمرات بالمكتبة، حاضر فيها الدكتور عمرو عبد السلام  المحاضر والباحث في ريادة الأعمال، وذلك  تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أنحاء الجمهورية.

إنشاء مشروع خاص به يعود عليه بالعائد المادي

حيث استهدفت الفاعلية التي شارك فيها طلاب جامعة دمنهور من أبناء المحافظة، توضيح لهم المهارات التي يحتاجها الشباب عند نزولهم سوق العمل وطريقة إنشاء مشروع خاص به يعود عليه بالعائد المادي.

 

أول طريق معرفتهم لتطوير مهارات حياتهم

تناولت المحاضرة توضيح الطريق الصحيح الذي يسلكه الشباب من أبناء المحافظة لاستثمار حياتهم بطريقة  صحيحة، ليكون أول طريق معرفتهم لتطوير مهارات حياتهم الشخصية والعملية، وتقديم حلول لقلة الخبرة في طريقة بداية أي مشروع.

أكثر من 40000 شخص على مستوى الشركات والأفراد

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو عبد السلام المحاضر والباحث في ريادة الأعمال ساهم في تدريب أكثر من 40000 شخص على مستوى الشركات والأفراد، في العديد من الدول مصر وتونس ولبنان والمغرب والسعودية لينقل خبرته العلمية والعملية في مجال تطوير المهارات الحياتية وريادة الأعمال.

 

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