اجتماع تنسيقي لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنوفية

عقد اليوم الخميس، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهي تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ودار الهندسة، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والري، ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الكهرباء، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.



حيث تم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قرى المركزين، وكذا إجمالى عدد المشروعات التى تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات.

فضلًا عن المعوقات التي تحول دون الانتهاء منها وسبل تذليلها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها وفق الجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة أمام المواطنين للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.

التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة الرئاسية مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بقرى الريف المصري.