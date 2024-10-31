الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع تنسيقي لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنوفية

مشروعات المبادرة
مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيتو

عقد اليوم الخميس، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهي تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ودار الهندسة، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والري، ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الكهرباء، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.
 

حيث تم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قرى المركزين، وكذا إجمالى عدد المشروعات التى تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات.

فضلًا عن المعوقات التي تحول دون الانتهاء منها وسبل تذليلها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها وفق الجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة أمام المواطنين للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.

التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية 

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة الرئاسية مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بقرى الريف المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنوفية محمد موسى نائب محافظ المنوفية نائب محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لــ 210 حالات إنسانية

محافظ المنوفية يؤكد ضرورة المرور الميداني لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية

رئيس القطاع الديني يفتتح أولى دورات التعامل اللائق لعمال المساجد بأوقاف المنوفية

خطاب رسمي يحرج تعليم المنوفية بواقعة فصل بطلة العالم في الكاراتيه بسبب الغياب

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads