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محافظات

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لــ 210 حالات إنسانية

محافظ المنوفية يسلم
محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية

وزع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية ولحوم وشكائر دقيق وشنط مدرسية وكوتشيات لـ 110 حالة إنسانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة نظرًا لأحوالهم المعيشية الصعبة، كما سلم المحافظ كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم للمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

واشار ألي أنه تم إرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لـ 100 حالة أخري من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات بالديوان العام ليصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات بقيمة ما يقرب من مليون جنيه، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من الحالات الإنسانية ضمن سلسلة لقاءات رد الجميل، بحضور مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل.

مطالب وشكاوى المواطنين

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لكافة مطالب وشكاوى المواطنين موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورًا كل في قطاعه، وكلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 34 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة ومنوف العام والمخ والأعصاب ورمد منوف، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ   12 حالة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية.

كما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد  30  أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع  عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

لجنة المساعدات بالديوان العام

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون  في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجًا من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.

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