الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظات

تحرير 264 مخالفة تموينية متنوعة في قنا خلال أكتوبر

حملة تموينية
حملة تموينية

 شنت مديرية التموين بمحافظة قنا حملات على جميع قري ومراكز محافظة قنا، استهدفت المخابز البلدية والسياحية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومتابعة مدى توافر السلع الاستراتيجية الهامة، ومتابعة الحالة التموينية ومتابعة الأسعار على أرض الواقع والتأكد من جودة المعروض من السلع والرقابة على الأسواق بصفة عامة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا بشأن تشديد الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 155 محضرا متنوعا عدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر عدم الإعلان عن مقررات تموينية، وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي و34 محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير وتحرير 6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر، وتحرير محضر لحوم منتهية الصلاحية.

 

قطاع المخابز بقنا

 وتم تحرير 3 محاضر تجميع دقيق مخابز و 13 محضر عدم نظافة أدوات العجن و 6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و11 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، ومحضر توقف عن الإنتاج، و6 محاضر لمخابز مغلقه ومحضر مشروع جمعيتي مغلق، 6 محاضر بدال تمويني مغلق 16 محضر تصرف في دقيق المخابز و2 محضر عدم إعطاء بون للمواطن.

 

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حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا محافظة قنا محافظ قنا قنا وكيل وزارة التموين بقنا

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