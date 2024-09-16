تموين قنا: تحرير 45 محضرا متنوعا خلال حملات على الأسواق

شنت مديرية التموين، بمحافظة قنا، حملات متعددة على الأسواق ومحال بيع الحلوى للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

واستهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية ومحلات بيع حلوى المولد النبوي ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود والأسواق بصفة عامة وأسفرت الحملات عن تحرير٤٥ محضرا متنوعا عدم الإعلان عن الاسعار.

محاضر مجهول المصدر

كما تم تحرير ٢ محضر حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر وتم ضبط ٥٩ علبة حلوى ولفة مشبك غير صالح للاستهلاك الآدمي و٣ كيلو حلوى المولد النبوي.

محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير

تم ٣ محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير وتم ضبط ١٠ علب سجائر ولفة مكرونه و٦٥٢ علبة أدوية لعدم الاحتفاظ بالفواتير و٧٤ عبوة أدوية،كما تم ضبط ٣٦ عبوة أدوية منتهية الصلاحية موجودة داخل صيدلية.

وتم تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر، تحرير ٣ محاضر بدال تمويني لعدم مزاولة النشاط، تحرير ٢ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومة، تحرير محضر عدم الإعلان عن نصيب الفرد من الدقيق



قطاع المخابز بقنا

وتم تحرير ٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، تحرير ٧ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات،وتحرير محضر عدم إعطاء بون للمواطن،تحرير ٢ محضر توقف عن الإنتاج،تحرير ٢ محضر مخابز مغلقة، تحرير ٢ محضر نقص وزن الخبز،وتحرير محضر تصرف في ٤ جوال دقيق مخابز، وتحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص مخبز سياحي،وتحرير ٢ محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا بشأن تشديد الرقابة على الأسواق فقد جاءت حملات مديرية التموين تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.