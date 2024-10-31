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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع 9 بالمعادي (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
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تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة شارع ٩ بالمعادي بطول ٢٩٠٠ متر من طرة حتى شارع حسنين دسوقي بعد انتهاء أعمال رصف الشارع وإعادة الشيء لأصله عقب انتهاء أعمال استبدال المرافق به والتي شملت مشروع خطين مياه ٢٠٠، ٣٠٠ مل، وتغيير خط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل الرصف، ورفع كفاءة الأرصفة، والبلدورات، والإنارة، والتشجير، ورفع كفاءة ميدان المحطة.

 

ووجه محافظ القاهرة بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال التشجير على جانبي كافة الشوارع والميادين التى يتم تطويرها ورفع كفائتها مع العناية بالمزروعات بالجزر الوسطى.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بأعضاء جمعية محبى الأشجار بالمعادي الذين أثنوا على جهود محافظة القاهرة فى التشجير ورفع كفاءة الشوارع بالمنطقة.

رافق المحافظ في جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.
 

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