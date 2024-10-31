شارع النبي دانيال بثوب جديد، مدبولي يتفقد أعمال تطوير أقدم شوارع الإسكندرية (صور)

خلال جولته اليوم بمحافظة الاسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع تطوير "شارع النبي دانيال"، بحي وسط بالمحافظة.

مدبولي: تطوير شارع النبي دانيال جزء من خطط شاملة لرفع كفاءة الإسكندرية

وفي مُستهل جولته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتطوير مُختلف المواقع بجميع محافظات الجمهورية، مُؤكدًا اهتمام الحكومة بشكل خاص بتطوير المناطق الأثرية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن محافظة الإسكندرية تحظى بعدد كبير من مشروعات التطوير، بما يُسهم في تعزيز المكانة الحضارية والثقافية والسياحية لتلك المحافظة العريقة.

ومن جانبه، أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى أن "شارع النبي دانيال" هو أقدم وأعرق شوارع محافظة الإسكندرية؛ مُوضحًا أن تاريخ الشارع يعود إلى عام 331 قبل الميلاد، حيث يُعد محورًا ثقافيًا وحضاريًا وتراثيًا مُهمًا لمدينة الإسكندرية، لافتًا إلى أن الشارع يعتبر بمثابة مُجمع للأديان السماوية الثلاثة، حيث يضم مسجد النبي دانيال، والكنيسة المرقسية وهي أقدم كنيسة في أفريقيا، ومعبد إلياهو وهو أقدم المعابد اليهودية التي شُيدت في الإسكندرية.

وفي سياق مُتصل، نوه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، إلى أن أعمال التطوير تضمنت إزالة طبقة الأسفلت القديمة ووضع طبقة جديدة تتناسب مع طبيعة الشارع، وتوفير ممرات آمنة ومريحة للتسهيل على المواطنين التحرك في الشارع، إلى جانب توفير إضاءات مُماثلة للإضاءات المُتواجدة بمحيط المتحف اليوناني الروماني، لإبراز الزخارف المعمارية، بما يُسهم في تحويل الشارع إلى ممشى تُراثي، لافتًا، في هذا الإطار، إلى جهود المحافظة في رفع كفاءة البنية التحتية للشارع بجميع المرافق وكذلك تنفيذ أعمال الزراعات.

وفي ذات الشأن، أشار محافظ الإسكندرية، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للقضاء على بعض المظاهر العشوائية وتحسين الصورة البصرية للشارع، من خلال توحيد شكل محال بيع الكُتب، ودهان واجهات المباني والعقارات التُراثية، في إطار تنمية الخصائص الفنية العُمرانية للشارع، مع توفير الخدمات والأنشطة لمُستخدمي الشارع.

كما أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير شارع النبي دانيال بطول حوالي 750 مترا، بتكلفة 143 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل بنسبة 100%، بينما تم تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 90%، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تم بدء العمل بها في 1/11/2023، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال بها بما يضمن الانتهاء منها في أقرب وقت.

الطلاب والمواطنون يعبرون عن إعجابهم بالتصاميم التي تعكس الطابع الأوروبي للشارع

وخلال جولته، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تحية المواطنين المتواجدين بالشارع، كما أجرى حوارًا مع عدد من الطلاب للتعرف على انطباعاتهم، حيث أبدوا جميعهم إعجابهم الشديد بأعمال التطوير التي تشبه الشوارع الفرنسية والأوروبية، وحرص رئيس الوزراء كذلك على إجراء حوار مع الموظفين بالمعهد الثقافي الفرنسي بالمحافظة، والذين أعربوا عن سعادتهم بالأعمال المنفذة.

رئيس الوزراء يلتقي أصحاب المحال وباعة الكتب.. إشادة بالأعمال وجودتها العالية

وفي ذات الإطار، قام الدكتور مصطفى مدبولي، بإجراء حوار مع أصحاب المحلات بالشارع، حيث أشادوا بجودة ودقة الأعمال المُنفذة، كما أعرب أصحاب أكشاك بيع الكتب عن سعادتهم بأعمال التطوير، مُؤكدين أن المحلات والأكشاك شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين بعد تنفيذ أعمال التجميل والتطوير.

