الإسكندرية تحصل على شهادة تكريم لاستضافتها فعاليات يوم المدن العالمي

تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية شهادة تكريم من قبل برنامج الأمم المتحدة لاستضافة فعاليات اليوم العالمي للمدن وتقديم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن (جائزة شنغهاي) لأول مرة في الخارج هذا العام.

جاء ذلك على هامش احتفالية، يوم المدن العالمي، المقامة بمكتبة الإسكندرية، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، تقديم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن "جائزة شنغهاي" لـ5 مدن وهم: مدينة ثيروفانانثابورام "الهند"- مدينة الدوحة "قطر"- مدينة أغادير، المغرب- مدينة إيزتابالابا- "المكسيك" - مدينة ملبورن " استراليا".



وتعد جائزة شنغهاي هي مبادرة عالمية يقودها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية شنغهاي، وتستهدف الجائزة المدن بشكل خاص، وهي مخصصة للاعتراف بالتقدم والإنجازات المتميزة للمدن والبلديات في جميع أنحاء العالم في تنفيذها لأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة بالإضافة إلى أجندة المناطق الحضرية الجديدة.

تهدف هذه الجائزة العالمية الرائدة إلى عرض تقدم المدن واستراتيجيتها وعملها في سياقها الخاص من خلال نهج شامل. ستقوم لجنة تحكيم دولية مستقلة مكونة من أعضاء متنوعين جغرافيًّا بتقييم طلبات الجائزة وتقديم توصيات بشأن الفائزين.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خلال كلمته، أن مدينة الإسكندرية، تسعى لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية عن طريق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية، وكذا من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحسين شبكات الصرف الصحي وبرامج إدارة المياه الساحلية وحماية الشواطئ، للحد من التأثيرات المناخية وتقليل المخاطر البيئية، إلى جانب إيجاد حلول تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية.



وأوضح، أن سعي المحافظة بالتركيز على جعل المدينة وجهة سياحية مستدامة من خلال السياحة البيئية ومرافق تعتمد على الطاقة النظيفة، وحماية المواقع الطبيعية والتاريخية، فضلًا عن إشراك المجتمع المحلي والمواطنين في جهود تحسين البيئة والاستدامة.