الخميس 31 أكتوبر 2024
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ملفات وحوارات

كواليس الجلسة الثانية لاستئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه.. الطب الشرعي: إيجابية العثور على مادة الكيتامين بدم إحدى الضحايا.. العقاقير التي يتعاطاها المتهم تؤثر على عقله في العلاقة الجنسية

سفاح التجمع، فيتو
سفاح التجمع، فيتو

 قررت محكمة مستأنف التجمع، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من  سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، لاستدعاء طليقته لبنى وسماع الطبيب الشرعي أمجد فهمي.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيبة الشرعية، والتي قالت: إن المجني عليها الثالثة، وصلت إلى مشرحة زينهم مصابة بجروح ونزيف في رأسها، ونزيف داخلي، والجثة في حالة من التعفن.

 

توقيع الكشف الظاهري وإجراء فحص الصفة التشريحية

 وقالت الطبيبة: إنه بتوقيع الكشف الظاهري وإجراء فحص الصفة التشريحية لجسد مجهول الهوية لأنثى في أواخر العقد الثاني، تبين إصابتها إصابات حديثة حيوية، وانسكابات دموية، ووجود حز حول العنق، وإصابات أخرى لحقت بخلفية فروة الرأس والقفص الصدري.

 

إيجابية العثور على مادة الكيتامين بدم المجني عليها

 وأضافت الطبيبة أنه بأخذ عينات حشوية من داخل جسد المجني عليها وفحصها كيميائيا تبين إيجابية العثور على مادة الكيتامين بدمها.

وأكدت الطبيبة أنه تم أخذ عينات لأظافر المتوفاة وإرسالها للمعامل الطبية الشرعية، وإرسال كذلك حرز الملابس الخاص بالمتوفاة لنفس المعامل، وأفادت نتائج المعامل بوجود بصمة وراثية للضحية، ولذكر غير معلوم.

وأضافت أنه بإجراء المقارنة والمضاهاة بين البصمة الوراثية للذكر غير المعلوم مع المتهم المقبوض عليه تم التوصل لدرجة التطابق، موضحة سلبية تقرير السموم والمخدرات التي من شأنها إحداث الوفاة.

 

شبهة جنائية في وفاة الضحية

 وأوضحت الطبيبة البيطرية أنه بناء على ما ورد بمذكرة النيابة وظروف العثور على الجثمان وإيجابية الفحص الكيماوي للمادة المهدئة فإن ذلك يشير لوجود شبهة جنائية في وفاة المذكورة.

وأضافت: المتهم قام باصطحاب ضحيته إلى منزله وتعاطي الجواهر المخدرة، وعلى إثر خلاف بينهما قام بإحضار رباط روب وخنقها به من الخلف حتى أزهق روحها وسالت دماءها على الأريكة وعاشرها بعد قتلها.


وقال طبيب شرعي آخر استمعت له المحكمة: إن العقارات التي يتعاطاها المتهم تؤثر على عقله في العلاقة الجنسية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تيك توكر شهير يتابعه ما يقرب من 8 ملايين شخص، على حساب باسم "فونكس" لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه فئات عمرية صغيرة.

 

سفاح التجمع يستأنف على حكم إعدامه

وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على "تيك توك" يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.


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تأجيل استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه

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