الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

للعام الثالث على التوالي، "معلومات الوزراء" يشارك في معرض كتاب الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

معلومات الوزراء يشارك
"معلومات الوزراء" يشارك في معرض كتاب الأكاديمية العسكرية
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يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للعام الثالث على التوالي في فعاليات معرض كتاب الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في دورته الثالثة، والذي يقام بمقر الأكاديمية خلال الفترة من 28 حتى 31 أكتوبر الجاري.

هذا وتأتي مُشاركة مركز المعلومات في هذا المعرض للعام الثالث على التوالي في ضوء اهتمام المركز بتوطيد أواصر التعاون مع مختلف جهات الدولة لنشر المعرفة بشتى الوسائل الداعمة للتثقيف والتنمية بأطياف متنوعة من الإصدارات والمنصات المتعددة التي ترسي مبادئ الإتاحة والشفافية.

كما تأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرصه الدائم على توطيد الروابط الوثيقة مع المجتمع الأكاديمي، وتأكيد سعيه الحثيث إلى أهمية التواصل المجتمعي في إطار دوره المجتمعي والتوعوي، وكذلك في دعم صانع القرار في شتى مجالات التنمية، هذا إلى جانب جهوده وإسهاماته فيما يتعلق بإقامة حوار مجتمعي بشأن القضايا ذات الأولوية، وبناء قنوات اتصال فعالة مع المواطن المصري.  

ويعرض المركز خلال الفعالية مجموعة مميزة ومختارة من إصداراته المتنوعة، بالإضافة إلى أنشطته البحثية والمعلوماتية الثرية، وكذلك أحدث منتجاته المعرفية المتجددة على منصاته المتنوعة كقناة المركز على اليوتيوب ومنصة حوار التي تهدف إلى خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا؛ وذلك لإثراء المجتمع المعرفي؛ وقد تكللت تلك الجهود بحصول المركز على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024 لأفضل محتوى اتصالي وإعلامي في سبتمبر الماضي، كما يقوم المركز بتقديم شرح وافٍ لتطبيق المركز وما يقدمه من أخبار وتحليلات مختلفة، بالإضافة إلى شرح ما يقدمه بنشرته البريدية.

كما يعرض المركز أيضًا أحدث إصداراته من سلسلة آفاقات: آفاق استراتيجية، وآفاق اقتصادية معاصرة، آفاق الطاقة، آفاق صناعية؛ تلك السلسلة التي تحتوي على مقالات الرأي لكبار الكتاب في المجالات التخصصية، وأبرز التوجهات العالمية.

وقد شهد جناح المركز بالمعرض، إقبالًا من الدارسين وأعضاء ومستشاري الأكاديمية، والذين أثنوا على إصدارات المركز ومخرجاته البحثية والمعرفية، وكذلك تطبيق "مركز المعلومات" على الهواتف المحمولة "IDSC APP"، والذي يقدم متابعة خبرية وتحليلية لكافة التطورات المحلية والإقليمية والدولية، على مدار الساعة، وفي شتى المجالات.

 

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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار معرض كتاب الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية آفاق استراتيجية آفاق اقتصادية آفاق الطاقة آفاق صناعية

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