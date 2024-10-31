تخصيص أراضي لمناطق لوجيستية بسيناء وقنا وتوسيع ميناء العريش البحري

عقد مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه رقم (79) بمقر المركز الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة علاء الدين فاروق ذكي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح.م ناصر فوزي محمد، مدير المركز الوطني. تم استعراض عدة مشروعات تنموية تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لتعظيم استثمار أراضيها وتحقيق أقصى استفادة منها. وقد تم عقد الجلسة بحضور ممثلي الجهات من خلال الحضور الشخصي وتقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح مدير المركز الوطني أن الاجتماع أسفر عن تخصيص أراضي لإقامة عدد من المشروعات المهمة وهي كالتالي:

1. تخصيص الأراضي للمشروعات اللوجستية والبنية التحتية.

• تخصيص 1255.5 فدان لإقامة منطقة لوجستية بمدينة قنا الجديدة، و248.63 فدان بمنطقة توشكى لصالح وزارة النقل.

• نقل 9 مواقع بمساحات مختلفة من ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لتطوير مشروع تنمية وتأهيل بحيرة المنزلة لصالح محافظة الدقهلية.

• تخصيص 9.77 فدان لإقامة كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بالظهير الصحراوي الشرقي في نطاق مركز المنيا.

• تخصيص 385.8 فدان للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و10 فدان و625 م² لإقامة محطتي رفع ومحطة معالجة لصالح محافظة الجيزة في منطقة أبو رواش.

2. مشروعات ميناء العريش

تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توسيع ميناء العريش البحري، بما يشمل تخصيص امتداد شرقًا لإنشاء ميناء للحاويات، وغربًا لإنشاء مارينا. كما سيتم تخصيص شريحة أرض لربط الميناء بخط السكك الحديدية، مع العمل على إصدار قرار جمهوري خاص بذلك.

تأكيد اهتمام الدولة بتنمية الصعيد:

تماشيًا مع أولويات الدولة لتنمية الصعيد ورفع مستوى معيشة الأفراد، تم اتخاذ عدة قرارات تشمل:

• في محافظة بني سويف: تخصيص 25.05 فدان لإكمال مشروع محطة كهرباء، و2096 م² لإقامة مدرسة تعليم أساسي، و27.88 فدان لإقامة محطة معالجة مياه في مركز الوسطى.

• في محافظة المنيا: تخصيص 19.71 فدان لإقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين في مركز أبو قرقاص.

• في محافظة أسوان: تخصيص 1045 م² لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات في مركز ومدينة نصر النوبة.

في محافظة قنا تمت الموافقة على

- تخصيص قطعة أرض بمساحة (56) 2 بمركز ومدينة قوص لضمها إلى مسجد عثمان بن عفان وكذا تخصيص قطعة أرض بمساحة (420)2 بمركز قوص لصالح مديرية الأوقاف بالمجان لإقامة مسجد الرحمن الرحيم عليها.

وفى محافظة الأقصر تمت الموافقة على

- تخصيص مسـاحـة (57.79) فدان بناحية مركز الطود لإقامة مشروعات تنموية ( سكنى - خدمي ).

قرارات أخرى لدعم التنمية المجتمعية

شملت القرارات أيضًا تخصيصات لدعم التنمية المجتمعية بعدة محافظات، مثل:

وفى محافظة البحر الاحمر تمت الموافقة على

- تخصيص مساحة 585 كم2 بناحية منطقة غرب خليج السويس لإستخدامها في إقامة مشروعات إنتاج الكهرباء لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفى محافظة الفيوم تمت الموافقة على

- تخصيص قطعة أرض بمساحة (14.3) فدان بناحية هوارة لإقامة إسكان إجتماعي.



وفي المحافظات الأخرى

- تمت الموافقة على تخصيص مسـاحـة (11.05) فدان بمركز طنطا لإقامة سوق خضار وفاكهة لصالح محافظة الغربية. - وتمت الموافقة على تخصيص مساحة 79 ألف متر مربع ناحية محافظة الإسكندرية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- وتمت الموافقة على تخصيص عدد ( 7 ) قطع أراضي بمحافظتي القاهرة والجيزة بمساحات مختلفة وإزالة صفة النفع العام ونقل ملكيتها لصالح بنك الاستثمار القومي. ( مبادلة المديونيات الخاصة بهيئة النقل العام ) .



- وتمت الموافقة على الترخيص بالانتفاع لمساحة (55.62) فدان لإجراء مشروع توسعات الميناء البحري المستخدم بمعرفة شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والإستشارات الفنية وهي إحدي شركات التابعة لوزارة البترول

- مشروعات جديدة في سيناء:

كما تمت الموافقة على استصدار قرار جمهوري بتخصيص عدد (4) قطع أراضي بسيناء بمساحات تتراوح بين 5100، 6000 فدان لإنشاء مناطق لوجستية ( مرتبطة بالممر اللوجيستي العريش / طابا ) رفح /العوجة /الحسنة /بئر العبد.