الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

من العلمين إلى العاصمة الإدارية، مدبولي يناقش توسعات شركة CSCEC الصينية في مصر

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
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التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وين بينج، المدير العام ورئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "CSCEC"، التي تُنفذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعددًا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم" الشريك المصري، وعدد من مُمثلي الشركة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بـ وين بينج، مُوجهًا الدعوة له لحضور المنتدى الحضري العالمي الأسبوع المقبل بالقاهرة، ومُعربًا عن تقديره لنشاط شركة "CSCEC" الصينية في السوق المصرية، وخاصةً مُشاركتها في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجودة عالية، وهو ما دعا الحكومة وشجعها على المضي قدمًا في مشروعات أخرى للتعاون مع الشركة خاصةً في مدينة العلمين الجديدة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر لـ هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم" الشريك المصري لشركة "CSCEC" الصينية، على التعاون المُثمر بين الشركة والحكومة خلال الفترة الماضية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة للتعاون مع الشركة في مشروعات جديدة مع الانتهاء من المشروعات القائمة وفقًا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المشروعات.

وخلال اللقاء، بحث الدكتور مصطفى مدبولي، مع شركة "CSCEC" الصينية، تطلع الحكومة لإنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، مؤكدًا أن التعاون في إطار هذا المشروع الهام يمكن أن يتم من خلال الشراكة بين الجانبين، ومنوهًا إلى أن المشروع ينطبق عليه معايير مُبادرة الرئيس الصيني للتنمية في الدول الأفريقية التي أعلن عنها خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي مؤخرًا ضمن مُبادرة الحزام والطريق.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتطلع أيضًا، لبناء منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، لتمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الجانبين خاصةً في صناعات مهمة مثل السيارات الكهربائية، ومٌدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومواد التشييد والبناء، مع الأخذ بعين الاعتبار، المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وعلى رأسها مدينة رأس الحكمة، مما يستلزم توفير مواد التشييد والبناء اللازمة لتلك المشروعات الضخمة.

وعبر مدير عام الشركة عن امتنانه بمُقابلة رئيس الوزراء للمرة الثانية عقب اللقاء الذي تم على هامش منتدى التعاون الصيني - الأفريقي في بكين يوم 5 سبتمبر 2024، معبرًا كذلك عن امتنانه لدعم الحكومة لمشروعات الشركة في مصر.

وأوضح وين بينج، أنه قام بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد بما شهدته من تطور كبير خلال وقت قصير، مُعربًا عن سعادته لمساهمة الشركة في التنمية الجارية في البلاد، كما تقدم بالشكر لدعم شركة "إنكوم" Income المصرية للشركة الصينية.

وأكد أن الشركة الصينية تعمل على الانتهاء من مشروع البحيرة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة وفقًا للتوقيت المحدد، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وين بينج، إلى أن زيارته الحالية تستهدف مُتابعة ما تم مناقشته سابقا، مُؤكدًا أن الشركة تسعى لوضع مشروع المدينة الطبية ضمن مُبادرة الحزام والطريق التي أعلنها الرئيس الصيني، وأن يتم تنفيذ المُشروع في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أنه تم إنهاء مصنع الهياكل الفولاذية والواجهات الزجاجية في العين السخنة، مُؤكدًا أنهما يعملان بشكل جيد ويحظيان بطلب متزايد، مُعربًا عن تطلعه لعمل توسعات جديدة عبر الحصول على أراض إضافية للمشروع.

كما أكد وين بينج، أن الشركة الصينية ستدرس إنشاء منطقة صناعية في العلمين.

وهنا أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن منح مختلف الحوافز للشركة بصورة مُماثلة للحوافز التي تحصل عليها في مدينة العلمين الجديدة في ضوء الشراكة الإستراتيجية مع الشركة. 

وأكد مدير عام الشركة، أنه سيتم دراسة هذا الأمر، مُعربًا عن تقديره الشديد لرئيس الوزراء على دعمه الدائم للشركة الصينية ومشروعاتها في مصر.

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