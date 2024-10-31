مخرجة «الفستان الأبيض»: اللي اتصور من الفيلم هي النسخة الـ16.. وحبيت أنقل تجربة البنات بالمدينة

تحدثت المخرجة جيلان عوف عن تجربة فيلمها الروائي الطويل الأول "الفستان الأبيض" قائلة: "الفستان الأبيض اشتغلت عليه فترة طويلة هو بيتناول شخصية عروسة هي ياسمين رئيس مع ابنة خالتها أسماء جلال في رحلة في المدينة مع الفستان والرحلة مع كل اللي حواليها".

وأضافت: "هو أول فيلم روائي طويل أكتبه وأخرجه.. واللي اتصور دا النسخة الـ16 في الفيلم".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مهرجان الجونة السينمائي لصناع وأبطال فيلم "الفستان الأبيض" والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان هذا العام، بحضور كل من أبطاله الفنانة ياسمين رئيس، أسماء جلال، الفنان أحمد خالد صالح، المخرجة جيلان عوف، المنتج محمد حفظي، ويديرها أندرو محسن.

المخرجة جيلان عوف

وتابعت عن تفاصيل الفيلم: "بالنسبة لي مدينة القاهرة هي واحدة من شخصيات الفيلم. وجمال القاهرة يرجع لمفهوم التنوع في اختلاف من شارع للتاني.. كنت حابه اني انقل تجربة البنات وتجربتنا احنا مع المدينة بهذا الشكل".

واختتمت: "كنا بنصور في شبرا في عمارة ترجع للأمير طوسون.. مفيش مكان فيها شبه التاني.. ودا طبعا بيعتبر معضلة إنتاجية كبيرة".