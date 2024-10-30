أسماء جلال: دوري في "الفستان الأبيض" مختلف عني والفيلم فكرني بـ"بنات وسط البلد" (فيديو)

قالت الفنانة أسماء جلال إنها انتظرت عرض فيلم "الفستان الأبيض" كثيرا هي وفريق عمل الفيلم، متابعة: "مستنين الفيلم بقالنا كتير وتعبنا فيه أوي من أول الممثلين للمخرجة وكلنا متحمسين أوي لعرض الفيلم في مهرجان الجونة وإن شاء الله يعجب الناس كلها".

أسماء جلال

وأضافت أسماء جلال في تصريحات على هامش عرض الفيلم بمهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم: "كواليس الفيلم مع باقي فريق العمل كانت ألذ حاجة في الدنيا كانت كأننا رايحين نصور مع عيلة بنقعد مع بعض وناكل مع بعض".

وعن التعاون مع الفنانة ياسمين رئيس تابعت: "بحبها جدا واشتغلت معاها وعايزة أشتغل معاها تاني.. واللي شدني في الدور انه مختلف عني وفيه معاناة البنتين بيمروا بيها.. وفكرني بالأفلام القديمة اللي بحب اتفرج عليها وتحديدا فيلم بنات وسط البلد".

فيلم الفستان الأبيض

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

والفيلم بطولة ياسمين رئيس أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.