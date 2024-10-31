ياسمين رئيس: توثيق مخرجة "الفستان الأبيض" للقاهرة لم أره غير من مخرجين كبار

عبرت الفنانة ياسمين رئيس عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الفستان الأبيض"، والذي يعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مهرجان الجونة السينمائي لصناع وأبطال فيلم "الفستان الأبيض"، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان هذا العام، بحضور كل من أبطاله: ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، المخرجة جيلان عوف، والمنتج محمد حفظي، وأداره أندرو محسن.

ياسمين رئيس

وتحدثت ياسمين رئيس عن الربط بين شخصية وردة في "الفستان الأبيض" وهيام في فيلم "فتاة المصنع"، قائلة: "الربط ما بين شخصية وردة وشخصية هيام في فتاة المصنع ودي من اكتر الشخصيات اللي قريبة لقلبي.. وردة مش زي هيام خالص ولا نفس المستوى الاجتماعي هي متعلمة ومعاها شهادة جامعية.. وهيام مكنتش كدة خالص ومكنتش مكملة تعليمها.. هي كانت طبقة مختلفة".

وتابعت: "لما شُفت المخرجة جيلان عوف وهي مهتمة بمدينة القاهرة مشُفتوش إلا مع مخرجين كبار.. وده مهم لأن ده نوع من أنواع التوثيق، وبعد فترة معينة شكل الناس بيختلف.. مشهد الناس وهي بتصلي العيد في الفيلم.. بعد سنوات هنشوف الاختلاف اللي عدا على الناس والتغيير اللي حصل".