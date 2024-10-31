الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسمين رئيس: توثيق مخرجة "الفستان الأبيض" للقاهرة لم أره غير من مخرجين كبار

الفنانة ياسمين رئيس،
الفنانة ياسمين رئيس، فيتو

عبرت الفنانة ياسمين رئيس عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الفستان الأبيض"، والذي يعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي هذا العام. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مهرجان الجونة السينمائي لصناع وأبطال فيلم "الفستان الأبيض"، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان هذا العام، بحضور كل من أبطاله: ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، المخرجة جيلان عوف، والمنتج محمد حفظي، وأداره أندرو محسن. 

 

ياسمين رئيس 

وتحدثت ياسمين رئيس عن الربط بين شخصية وردة في "الفستان الأبيض" وهيام في فيلم "فتاة المصنع"، قائلة: "الربط ما بين شخصية وردة وشخصية هيام في فتاة المصنع ودي من اكتر الشخصيات اللي قريبة لقلبي.. وردة مش زي هيام خالص ولا نفس المستوى الاجتماعي هي متعلمة ومعاها شهادة جامعية.. وهيام مكنتش كدة خالص ومكنتش مكملة تعليمها.. هي كانت طبقة مختلفة". 

وتابعت: "لما شُفت المخرجة جيلان عوف وهي مهتمة بمدينة القاهرة مشُفتوش إلا مع مخرجين كبار.. وده مهم لأن ده نوع من أنواع التوثيق، وبعد فترة معينة شكل الناس بيختلف.. مشهد الناس وهي بتصلي العيد في الفيلم.. بعد سنوات هنشوف الاختلاف اللي عدا على الناس والتغيير اللي حصل".  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس الفستان الابيض فيلم الفستان الأبيض مهرجان الجونة السينمائي الفنان احمد خالد صالح

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم، العرض العالمي الأول لـ فيلم "الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة، النجوم يودعون مصطفى فهمي، تطور جديد فى الحالة الصحية لـ الكينج

أحمد خالد وإنجي أبو السعود يدعمان فلسطين على ريد كاربت"الفستان الأبيض"بمهرجان الجونة (صور)

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads