الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة المتهمين بمحاولة تهريب كمية من مخدر الشابو بمطار القاهرة للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت  نيابة النزهة بإحالة تشكيل عصابى متهم بمحاولة تهريب كمية من مخدر الآيس "الشابو" عبر مطار القاهرة الدولى، إلى محكمة الجنايات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية تمكنت من ضبط طرد بريدى عبارة عن "كرتونة بها مواد غذائية " حال تصديرها إلى إحدى الدول عبر إحدى الشركات.


وبتفتيش الكرتونة عثر بداخلها على كمية من مخدر الآيس “الشابو".


وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على تهريب الطرد المشار إليه، وتبين أنهم (3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية")، وعثر بحوزة أحدهم على  كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة النزهة مطار القاهرة الجوي محكمة الجنايات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

مواد متعلقة

تجديد حبس راكب حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر في مطار القاهرة

حبس راكب حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر في مطار القاهرة

تجديد حبس عاطل عثر بحوزته على مخدر البودر في كرداسة

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads