إحالة المتهمين بمحاولة تهريب كمية من مخدر الشابو بمطار القاهرة للجنايات
أمرت نيابة النزهة بإحالة تشكيل عصابى متهم بمحاولة تهريب كمية من مخدر الآيس "الشابو" عبر مطار القاهرة الدولى، إلى محكمة الجنايات.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية تمكنت من ضبط طرد بريدى عبارة عن "كرتونة بها مواد غذائية " حال تصديرها إلى إحدى الدول عبر إحدى الشركات.
وبتفتيش الكرتونة عثر بداخلها على كمية من مخدر الآيس “الشابو".
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على تهريب الطرد المشار إليه، وتبين أنهم (3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية")، وعثر بحوزة أحدهم على كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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