تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة تهريب كمية من مخدر الشابو بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابى متهم بتهريب كمية من مخدر الآيس "الشابو" عبر مطار القاهرة الجوى، 45 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية تمكنت من ضبط طرد بريدى عبارة عن "كرتونة بها مواد غذائية " حال تصديرها إلى إحدى الدول عبر إحدى الشركات.



وبتفتيش الكرتونة عثر بداخلها على كمية من مخدر الآيس “الشابو”.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على تهريب الطرد المشار إليه، وتبين أنهم (3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية")، وعثر بحوزة أحدهم على كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.