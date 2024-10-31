الخميس 31 أكتوبر 2024
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حوادث

إحالة متهم بحيازة 10 كيلو من مخدر الآيس في مطار القاهرة للجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أمرت  نيابة النزهة بإحالة شخص متهم بحيازة 10 كيلو من مخدر الآيس في مطار القاهرة، إلى محكمة الجنايات. 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على لجنة الخط الأخضر، تبين أن أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية يحوز مواد غريبة، وبسؤاله أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

 

ضبط 10 كيلو جرامات من مخدر الآيس
وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، تم ضبط 10 كيلو جرامات من مخدر الآيس. 


تم التحفظ على الراكب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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نيابة النزهة محكمة الجنايات النيابة العامة

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