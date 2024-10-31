الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هبوط مؤشر الدولار «Dollar Index» خلال التداولات العالمية

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، هبط مؤشر الدولار من جديد خلال حركة التداولات العالمية، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بعد الهبوط الأخير في المؤشر خلال تعاملات سبتمبر نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي، ليلامس مؤشر الدولار مستوى 103.887 نقطة للبيع بحركة التداولات العالمية.

حركة مؤشر الدولار عالميا 

 حقق سعر مؤشر الدولار اغلاقا سلبيا جديد عند مستوى 103.900 نقطة، كما أنه من المتوقع تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تحفيز السعر لاستئناف الصعود ليضغط قريبا عند مستوى 104 نقاط. 

 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

 

الدولار - فيتو 
الدولار، فيتو 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Dollar Index Dollar Dollar Inde USDX التداولات العالمية

مواد متعلقة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

مؤشر الذهب عالميا يحقق رقما جديدا، وسعر الأونصة يصل لهذا السعر

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads