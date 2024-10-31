الخميس 31 أكتوبر 2024
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تنفيذ 3 دورات لـ99 شابا وفتاة بمركز التدريب في الشرقية

تنفيذ ٣ دورات تدريبية
تنفيذ ٣ دورات تدريبية لعدد٩٩شاب وفتاة بمركزالتدريب بالشرقية

أكد ممدوح الشرقاوي، مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) كما انه يمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).. مشيرًا إلى أن المركز خلال شهر أكتوبر الجاري قام بتنفيذ  ٣ دورات تدريبية لعدد  ٩٩ شابا وفتاة من أبناء المحافظة  

دورات التأهيل على ICDL

وتم عقد دورات التأهيل على برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P-  Cyber) استفاد منها ٦٦متدرب ودورات التأهيل علي برامج ICDL شملت ( WIN - Net  ) استفاد منها ١٨متدربا. كما عقد دورة عن مقدمة في الإحصاء الاستدلالي استفاد منها ١٥ متدربا.

استضافة جلسات التصالح 

أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام باستضافة الاجتماعات بجلسات تظلمات التصالح وورشة عمل  التدريب علي منظومة التصالح والمحال العام بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات

نخبة من المدربين والمتخصصين 

يذكر أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

تنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الاحتياجات

وبدوره، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية.

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ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب تنمية الموارد البشرية محافظة الشرقية الخاصة بالحاسب الالى هندسة جرافك وتصميم تدريب الشباب والفتيات

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