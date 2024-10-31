الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزيرة البيئة: عام 2024 فرصة عظيمة لتعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث

وزيرة البيئة في مؤتمر
وزيرة البيئة في مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، فيتو

 استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقد عدد من اللقاءات الثنائية، على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، حيث التقت بسوزانا محمد وزيرة البيئة الكولومبية وهنأتها على استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16.

 وأكدت دعم مصر لكولومبيا للخروج بمؤتمر ناجح يلبي تطلعات الشعوب ويكون مؤتمرا لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وتحقيق أهدافه التي تمس حياة الشعوب بشكل مباشر من خلال صون الموارد الطبيعية والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، وتطلعها لأن يكون المؤتمر خطوة مضافة لجهود تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث.

 

آليات تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية التصحر

 وفى سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع إبراهيم ثياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث بحثا معا آليات تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية التصحر، في وقت يعاني فيه العالم من تحديات الأمن الغذائي والمائي والتي ترتبط بشكل كبير بتحدي التصحر.

 كما أشارت وزيرة البيئة لأهمية مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر القادم COP16، والذي سيعقد في الرياض ديسمبر المقبل، ليكون نقطة تحول في الأجندة العالمية لوقف تدهور الأراضي واستعادة توازنها البيئي، موضحة أن التصحر من التحديات التي تمس المنطقة العربية والقارة الأفريقية بشكل خاص، لذا فإن هناك آمالا كبيرة في أن يحقق هذا المؤتمر فارقا في الجهد العالمي والإقليمي في مكافحة التصحر.

 

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الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي اتفاقيات ريو الثلاث

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