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وزيرة البيئة: صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي لن يتم دون التعاون متعدد الأطراف

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، المنعقد ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا cop16، وذلك بحضور مجموعة من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحدث يوفر منصة للوزراء للإطلاع على الوضع الحالي للمفاوضات نحو صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، وخاصة في البيئة البحرية، وذلك قبيل انعقاد الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المقرر عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2024 بمدينة بوسان بكوريا.

وأوضحت فؤاد أهمية التعاون المتعدد الأطراف فى تحقيق الأهداف والوصول إلى حلول للمشكلات وهو ما يتم تطبيقه فى قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ولدينا خبرات ودروس مستفادة تبرهن على أهمية هذا التعاون، ودوره فى الوصول إلى توافق دولى ومساهمته فى تقديم حلول عملية للقضايا المشتركة، مؤكدةً أن التنسيق والتعاون المستمر بين الدول والأطراف المتباينة أسفر عن اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وذلك خلال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15) الذي عقد بمونتريال ، وبنفس المبدأ لابد من السير فى قضية التلوث البلاستيكي والعمل على إيجاد حلول لها ولن يتم ذلك دون التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الدول.

ولفتت وزيرة البيئة إلى اهتمام الدولة المصرية بقضية التلوث البلاستيكى، حيث شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطني موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول والطاقة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه لابد من معرفة كيف يمكن إنهاء أي اختلافات حول قضية الحد من التلوث البلاستيكى والتوافق على آليات تمكننا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء تلك المشكلة، مؤكدةً أهمية الأخذ فى الاعتبار المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويلية، لافتةً إلى ضرورة معالجة القضية من منطلق أنها قضية مشتركة تمس كافة الدول سواء كانت دول نامية أو متقدمة وأن الجميع سيقع عليه الضرر من تبعاتها.

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