شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم فعاليات انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية بكورنيش الإسكندرية والذي يقام بالتزامن مع احتفالية يوم المدن العالمي بالإسكندرية.



وحرص الوزير الذي رافقه الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة على تفقد التجهيزات وخط سير الماراثون الذي بدأ من كورنيش سبورتنج وحتى مكتبة الإسكندرية.

وصاحب انطلاق الماراثون تنظيم مهرجان رياضي "ستريت وورك آوت" وعروضًا رياضية لنحو 100 مشارك من أبناء الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بالإسكندرية اليوم الخميس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية.



‎وتأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي- ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة- في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف اليوم مدينة الإسكندرية الاحتفال باليوم العالمي للمدن لهذا العام تحت شعار “الشباب يقودون العمل المناخي من أجل المدن”.