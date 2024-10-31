المندوه الحسيني: التعليم الخاص صاحب رسالة
أكد الدكتور المندوه الحسيني، رئيس مدارس حسام الدين والمستقبل والحسام المتكاملة، أن التعليم الخاص صاحب رسالة قوية.
وأشار إلى أن مدارس حسام الدين والمستقبل والحسام المتكاملة هي قلعة تربوية رائدة في العملية التعليمية تخرج فيها قامات كبيرة في المجتمع والعديد من الرموز في شتى المجالات، مؤكدًا أنه يتم تقديم خدمة تعليمية راقية تراعي المستويات الإجتماعية لأولياء الأمور وتلقى قبولًا كبيرًا بين أولياء الأمور.
فعاليات الملتقى التربوي السابع " التقييم التربوي.. تحديات وحلول إبداعية"
وانطلقت فعاليات الملتقى التربوي السابع " التقييم التربوي.. تحديات وحلول إبداعية", والمقام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
ويأتي الملتقى التربوي السابع هذا العام في إطار مبادرة بداية جديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.
ويشارك في الملتقى التربوي السابع الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين نيابة عن وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، والدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة.
ويشارك في الملتقى عدد من الشخصيات العامة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف، وأساتذة الجامعات، وعدد من نواب البرلمان، ورموز الفكر التربوي في مصر، ووكلاء وزارة سابقين بوزارة التربية والتعليم.
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